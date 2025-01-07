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Россия с 2022 года потеряла в войне против Украины более 800 тысяч военных, - Генштаб

Фото: враг продолжает терять большое количество войск и техники (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Потери РФ в войне против Украины превысили отметку в 800 тысяч военнослужащих с 24 февраля 2022 года. Только за последние сутки враг потерял 1970 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 800 010 (+1970) человек ликвидировано;
  • танков - 9710 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 189 (+25) ед;
  • артиллерийских систем - 21 710 (+45) ед;
  • РСЗО - 1260 (+2) ед;
  • средства ПВО - 1038 (+4) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 21 708 (+83) ед;
  • крылатых ракет - 3014 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 33 226 (+170) ед;
  • специальной техники - 3681 ед.

В то же время в Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника. В частности, сбитых крылатых ракет (во вчерашней статистике было указано 3006 единиц).

Напомним, что по состоянию 22:00 вчерашнего дня, на фронте произошло 199 боевых столкновений. Из них почти две трети лишь на двух направлениях - Курском и Покровском.

В частности, в Курской области ВСУ отбили 44 атаки, при этом 42 боя еще продолжались. Тем временем на Покровском направлении войска РФ 40 раз пытались прорвать украинскую оборону. 10 боестолкновений к тому моменту продолжались.

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