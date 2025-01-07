Россия с 2022 года потеряла в войне против Украины более 800 тысяч военных, - Генштаб

Напомним, что по состоянию 22:00 вчерашнего дня, на фронте произошло 199 боевых столкновений. Из них почти две трети лишь на двух направлениях - Курском и Покровском.

В частности, в Курской области ВСУ отбили 44 атаки, при этом 42 боя еще продолжались. Тем временем на Покровском направлении войска РФ 40 раз пытались прорвать украинскую оборону. 10 боестолкновений к тому моменту продолжались.

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