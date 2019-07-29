Roshen построил энергосберегающий дом для военных в Калиновке стоимостью 37 млн грн

Фото: дом для военных в Калиновке (roshen.com)

Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen

В военной части в Калиновке (Винницкая область) состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих, построенного корпорацией Roshen. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Roshen.

Как сообщается, в доме два подъезда на 16 квартир общей площадью 1200 квадратных метров. На строительство потребовалось 5 месяцев и 37 211 998 грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта. Все квартиры меблированы шкафами и шкафами-купе в каждой комнате и прихожей, кухонными гарнитурами со встроенной техникой GORENJE, в состав которой входят электрические варочная поверхность, духовка, посудомоечная машина и вытяжка. Также каждая квартиры укомплектована холодильником. Санузлы оборудованы всей сантехникой, бойлерами на 80-100 л., стиральными машинами, зеркалами и даже держателями туалетной бумаги.

"Такого жилья нам не хватало во время чрезвычайной ситуации в 2017 году. Если бы военнослужащие жили на территории воинской части, их реагирование на ту ситуацию было бы оперативнее, а убытки меньше. Социальный проект, который реализовала корпорация Roshen, - свидетельство неравнодушного отношения к проблемам военнослужащих Вооруженных сил Украины", - отметил командир воинской части полковник Николай Батюк.

"Когда в Украину пришла война, вся страна поняла насколько важна армия для государства. По известным причинам государство в то время не смогло в полной мере предоставить своим защитникам должное обеспечение, именно поэтому наша компания с самого начала войны на Востоке Украины вместе со всей страной приобщилась к обеспечению и поддержке украинской армии. Это дом, где военные должны чувствовать тепло, после тяжелой и ответственной работы. Люди, которые определили для себя приоритетом защиту своей страны и служение украинскому народу, должны жить в надлежащих условиях", - отметила директор по развитию социальных проектов Кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

Сообщается, что при строительстве много внимания уделили энергосбережению: стены сложены из газоблока толщиной 400 мм, утеплены минеральной ватой толщиной 100 мм, которая покрыта штукатурной фасадной системой CERESIT; чердачное перекрытие утеплено пенопластом 200 мм, который защищен цементно-песчаной армированной стяжкой; подвальное перекрытие также утеплили, для этого использовали 50 мм экстрагированный полистирол; установлены окна VHS с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами; кровля сделана из металлочерепицы Прушински по деревянной стропильной системе; перекрытия в доме пустотные железобетонные с выравнивающей стяжкой.

В отделке использованы окраски потолков и стен мест общего пользования, в квартирах стены облицованы плиткой и оклеены обоями стойкими к мытью. Полы дома облицованы плиткой, в жилых комнатах поклеен линолеум по самонивелирующей стяжке.

Для энергообеспечения здания с учетом перспективы было проложено 700 м кабельную линию и установили в помещении клуба трансформатор мощностью 400 кВа, этой мощности достаточно для питания еще одной казармы.

Для канализования дома было проложено около 400 м новой канализации вместо существующей, которая не работала. Это позволило переподключить к новой канализации существующий дом. Будущим жильцам останется только внести в квартир свои вещи и расставить их по местам.

"Стоимость 1 кв.м. квартиры составляет 24 313 грн. Строительство дома на 16 квартир общей площадью 1200 кв. м длилось четыре месяца и обошлось в 29 175 966 грн. Кроме того были выполнены работы по внутренней электрике и инженерии, бюджет которых составил - 4 804 356 грн. На благоустройство израсходовано 1 128 000 грн. Бытовая техника и мебель обошлась в 1 665 740 грн. Общий бюджет строительства и обустройства жилого дома для военнослужащих площадью 1200 кв. м в Калиновке составляет 37 211 998 грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией Roshen, в рамках благотворительного проекта. Аналогичный жилой дом Корпорация построила и передала военным Вооруженных сил Украины в 2014 году. Первый уютный двухэтажный дом Roshen построил под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма. Он расположен рядом с военной частью.