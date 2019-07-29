Roshen збудував енергозберігаючий будинок для військових у Калинівці вартістю 37 млн грн

Фото: будинок для військових у Калинівці (roshen.com)

Це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen

У військовій частині в Калинівці (Вінницька область) відбулося урочисте відкриття будинку для військовослужбовців, збудованого корпорацією Roshen. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Roshen.

Як повідомляється, в будинку два під’їзди на 16 квартир загальною площею 1200 квадратних метрів. На будівництво знадобилося 5 місяців та 37 211 998 грн. Це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen, в рамках благодійного проекту. Усі квартири мебльовані шафами та шафами-купе в кожній кімнаті та прихожій, кухонними гарнітурами з вбудованою технікою GORENJE, до складу якої входять електричні варочна поверхня, духовка, посудомийна машина та витяжка. Також кожна квартири укомплектована холодильником. Санвузли обладнані всією сантехнікою, бойлерами на 80-100 л., пральними машинами, дзеркалами і навіть тримачами туалетного паперу.

"Такого житла нам не вистачало під час надзвичайної ситуації у 2017 році. Якби військовослужбовці жили на території військової частини, їхнє реагування на ту ситуацію було б оперативнішим, а збитки меншими. Соціальний проект, який реалізувала корпорація Roshen, - свідчення небайдужого ставлення до проблем військовослужбовців, Збройних сил України", - відмітив командир військової частини полковник Микола Батюк.

"Коли в Україну прийшла війна, вся країна зрозуміла наскільки важлива армія для держави. З відомих причин держава на той час не змогла в повній мірі надати своїм захисникам належне забезпечення, саме тому наша компанія з самого початку війни на Сході України разом з усією країною долучилась до забезпечення і підтримки української армії. Це будинок, де військові мають відчувати тепло, після важкої і відповідальної роботи. Люди, які визначили для себе пріоритетом захист своєї країни та служіння українському народові, мають жити у належних умовах", - зауважила директор з розвитку соціальних проектів Кондитерської корпорації Roshen Ірина Пономаренко.

Повідомляється, що при будівництві багато уваги приділили енергозбереженню: стіни складені з газоблоку товщиною 400 мм, утеплені мінеральною ватою товщиною 100 мм, що покрита штукатурною фасадною системою CERESIT; горищне перекриття утеплене пінопластом 200 мм, який захищений цементно-піщаною армованою стяжкою; підвальне перекриття також утеплили, для цього використали 50 мм екстрагований полістирол; встановлено вікна VHS з двокамерними енергозберігаючими склопакетами; покрівля зроблена з металочерепиці Прушински по дерев’яній кроквяній системі; перекриття в домі пустотні залізобетонні з вирівнюючою стяжкою.

В оздобленні використано фарбування стель та стін місць загального користування, в квартирах стіни облицьовані плиткою та поклеєні шпалерами стійкими до миття. Підлоги будинку облицьовані плиткою, в житлових кімнатах поклеєно лінолеум по самонівелюючій стяжці.

Для енергозабезпечення будівлі з урахуванням перспективи було прокладено 700 м кабельну лінію та встановлено в приміщенні клубу трансформатор потужністю 400 кВа, цієї потужності достатньо для живлення ще одної казарми.

Для каналізування будинку було прокладено близько 400 м нової каналізації замість існуючої, що не працювала. Це дозволило перепідключити до нової каналізації існуючий будинок. Майбутнім пожильцям залишиться лише внести до квартир свої речі та розставити їх по місцям.

"Вартість 1 кв.м. квартири становить 24 313 грн. Спорудження будинку на 16 квартир загальною площею 1200 кв. м тривало чотири місяці та обійшлось в 29 175 966 грн. Окрім того були виконані роботи по внутрішньомайданчиковій електриці та інженерії, бюджет яких склав - 4 804 356 грн. На благоустрій витрачено 1 128 000 грн. Побутова техніка та мебельобійшлась в 1 665 740 грн. Загальний бюджет будівництва та облаштування житлового будинку для військовослужбовців площею 1200 кв. м в Калинівці становить 37 211 998 грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це вже другий будинок для військовослужбовців, збудований корпорацією Roshen, в рамках благодійного проекту. Аналогічний житловий будинок Корпорація збудувала і передала військовим Збройних сил України у 2014 році. Перший затишний двоповерховий будинок Roshen збудував під Броварами, в Київській області, для сімей військовослужбовців, яких передислокували із Криму. Він розташований поруч із військовою частиною.