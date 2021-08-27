UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Рош ха-Шана в Умани хасиды должны соблюдать карантинные нормы, в Израиле их ждет тест, - Бродский

Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел встречу с послом Израиля в Украине Михаэлем Бродским. Они обсудили организацию паломничества брацлавских хасидов в город Умань в период празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Гражданам Израиля установлено четкое предписание:

  • пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения,
  • соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

"Михаэль Бродский сообщил, что в этом году ожидается прибытие в Украину около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Монастырский сообщил, что в городе развернут ситуационный центр полиции и налажен эффективный обмен оперативной информацией между украинской и израильской сторонами.

Как известно, правительство Израиля назначило Бродского послом в Украине. В начале августа он прибыл в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рош Ха-Шана