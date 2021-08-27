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На Рош га-Шана в Умані хасиди повинні дотримуватися карантинних норм, в Ізраїлі їх чекає тест, - Бродський

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський провів зустріч із послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським. Вони обговорили організацію паломництва брацлавських хасидів до міста Умань у період святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Громадянам Ізраїлю встановлено чіткий припис:

  • пройти тестування на COVID-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення,
  • дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством.

"Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Монастирський повідомив, що в місті розгорнуто ситуаційний центр поліції та налагоджено ефективний обмін оперативною інформацією між українською та ізраїльською сторонами.

Як відомо, уряд Ізраїлю призначив Бродського послом в Україні. На початку серпня він прибув до України.

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Рош Ха-Шана