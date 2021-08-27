На Рош га-Шана в Умані хасиди повинні дотримуватися карантинних норм, в Ізраїлі їх чекає тест, - Бродський

Громадянам Ізраїлю встановлено чіткий припис:

пройти тестування на COVID-19 в аеропорту вильоту та після їхнього повернення,

дотримуватися санітарних правил, встановлених українським законодавством.

"Міхаель Бродський повідомив, що цього року очікується прибуття в Україну близько 50 тисяч ізраїльтян та громадян інших іноземних держав", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Монастирський повідомив, що в місті розгорнуто ситуаційний центр поліції та налагоджено ефективний обмін оперативною інформацією між українською та ізраїльською сторонами.

Як відомо, уряд Ізраїлю призначив Бродського послом в Україні. На початку серпня він прибув до України.