Росавіація скидає бомби на Бєлгородську область: ЗМІ розкрили нові випадки

За даними росЗМІ, бомби впали у Шебекінському міському окрузі та у Грайворонському районі регіону. У країні-агресорі подібні випадки пояснюють тим, бо авіабомби інколи "нештатно сходити" з військових літаків, а відбувається це під час авіаударів по Україні.

Так, 6 травня російські літаки "загубили" відразу дві авіабомби, одна з яких впала за 2 км від села Батрацька Дача, а друга - за 2 км від села Поляна в Шебекінському міському окрузі.

Через пару днів півторатонна фугасна авіабомба (ФАБ-1500) була випущена росавіацією за 800 метрів від села Новотроївка. Як зазначають російські журналісти, до кордону з Україною літаку "залишалося пролетіти близько 30 кілометрів".

У публікації ASTRA вказується, що у цих трьох випадках обійшлося без постраждалих у Бєлгородській області, й евакуацію жителів зазначених населених пунктів не проводили.

Скиди авіабомб літаками РФ по Бєлгородській області та окупованих територіях України

За підрахунками росЗМІ, за останні сто з гаком днів російська авіація загалом впустила на Бєлгородську область, а також тимчасово окуповані території України, вже 86 бомб.