"Росатом" займеться будівництвом АЕС в Європі: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За даними видання, 25 серпня кілька рішень Управління з атомної енергетики Угорщини були "непомітно опубліковані" на сайті Національного агентства з атомної енергії (НАА). Найбільш важливе рішення, як пише Telex, стосується зони безпеки для п’ятого та шостого блоків електростанції.

В статті зазначається, що Росія давно хотіла, щоб "Росатом" отримав дозвіл на території Євросоюзу та зміг побудувати електростанцію.

Як зазначає Telex, за деякими даними, дозвіл на будівництво "Пакш ІІ" міг стати умовою, за якої Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто до Москви.