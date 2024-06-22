Росармія намагається відтіснити ЗСУ з лівого берега Херсонської області, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22:00 21 червня.

Російські обстріли

Протягом доби російські окупанти завдали по території України 4 ракетні удари (сумарно 6 ракет) та 45 авіаційних ударів (загалом скинули 71 КАБ), також застосували 407 дронів-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на фронті

У Генштабі поінформували, що на даний час відбулося 120 бойових зіткнень.

"Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ситуація в районах бойових дій складна, втім - під контролем наших захисників", - додали у військовому командуванні.

На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Обстановка змін не зазнала.

На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, 4 - іще тривають.

На Лиманському напрямку ситуація напружена, загальна кількість ворожих штурмових дій збільшилась до 12. Тут ворог намагається витіснити підрозділи ЗСУ з займаних позицій поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Серебрянського лісу.

Чотири атаки були відбиті українськими захисниками, вісім боєзіткнень на даний час тривають.

"Сили оборони здійснюють невідкладні заходи для недопущення просування агресора вглиб території України. Слід відзначити особовий склад 3 ОШБр за успішне виконання бойових завдань, просування вперед на визначених ділянках та завдання значних втрат у живій силі та техніці російським окупантам", - йдеться у зведенні Генштабу.

На Сіверському напрямку ворог атакував за день уже 10 разів. 9 штурмових дій противника поблизу Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки відбито, 1 атака іще триває. Українські захисники проводять заходи щодо стабілізації обстановки.

На Краматорському напрямку ворог 12 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Андріївка та Кліщіївка. Агресор не полишає спроб просунутися в Часів Яр, де на даний час тривають 4 бойові зіткнення.

На Торецькому напрямку триває 1 боєзіткнення, ситуація під контролем Сил оборони. 4 ворожі атаки були відбиті воїнами ЗСУ.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в бойові порядки ЗСУ в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Євгенівка, Сокіл та Новоселівка Перша.

"Найбільшу активність агресор зберігає зі сторони Очеретиного, де відбулося дві третини бойових зіткнень, та на даний час продовжуються штурмові дії противника", - передали в Генштабі.

Усього на цьому напрямку відбулося 36 атак. Сили оборони проводять стабілізаційні дії. Вже за сьогодні окупанти втратили на Покровському напрямку понад 200 осіб вбитими та пораненими. Знищено два автомобілі та пошкоджено дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку ворог намагається вклинитися в бойові порядки ЗСУ поблизу Карлівки, Красногорівки, Невельського, Георгієвки, Костянтинівки та Парасковіївки. З 11 ворожих атак сім відбито без успіху для противника, бойові дії тривають.

На Оріхівському напрямку спроби ворога атакувати українських захисників в районі Малої Токмачки успіху не мали.

"Водночас, агресор активізував свої зусилля на витісненні підрозділів Сил оборони з лівобережної частини Дніпра на Придніпровському напрямку. Сім атак ворога успіху не мали. Втрат позицій та територій не допущено", - розповіли в Генштабі.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Удари по силах окупантів

У Генштабі поінформували, що підрозділами авіації та ракетних військ і артилерії ЗСУ за добу 21 червня було завдано уражень: