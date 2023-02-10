Роналду завдяки покеру за "Аль-Наср" підкорив півтисячний ювілей голів: відео

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 16-й тур

"Аль-Вахда" – "Аль-Наср" – 0:4

Голи: Роналду, 21, 40, 53 (пенальті), 61

Зірковий португалець самотужки оформив перемогу "Аль-Насра" з великим рахунком. Форвард відкрив рахунок на 21-й хвилині – отримав передачу Гаріба в межах штрафного та лівою відправив м'яч у дальній кут. Перед перервою Роналду втік на побачення з кіпером і переграв того низовим ударом.

Ще двічі нападник відзначився після перерви. Спершу він упевнено виконав одинадцятиметровий за гру рукою. А згодом Роналду забив четвертий м'яч, встигнувши першим на добивання після сейву воротаря.

Завдяки такій результативності португальський форвард перетнув межу 500 голів на клубному рівні за всю кар'єру, якщо брати до уваги лише національні першості. Він забивав за МЮ (103 м'ячі), мадридський "Реал" (311), "Ювентус" (81) та "Аль-Наср" (5). Натомість у всіх турнірах Роналду оформив 706 голів (953 матчі). Ще 118 м'ячів у його активі в складі збірної Португалії.

Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки перед Новим роком. На Близькому Сході нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Він також прагне продовжити виступи в збірній.