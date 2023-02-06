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Зірка "Наполі" побив повітряний рекорд Роналду: відео

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Ла Спеція, Понеділок 06 лютого 2023 12:27
Зірка "Наполі" побив повітряний рекорд Роналду: відео Фото: Віктор Осімхен у колі одноклубників (facebook.com/SSCNapoli)
Автор: Антон Федорців

Результативний форвард Віктор Осімхен не тільки веде "Наполі" до титулу в Серії А, а й встановлює нові орієнтири для досягнень у чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere dello Sport.

Епізод із рекордом Віктора Осімхена на відео з 6:51

Нігерійський нападник оформив дубль у 21-му турі національної першості. Суперником "партенопейців" на виїзді була "Спеція".

Осімхен побив рекорд Кріштіану Роналду, встановлений тим у часи виступів за туринський "Ювентус". Під час першого забитого м'яча бомбардир "Наполі" вистрибнув на 2,58 м і головою відправив м'яч у сітку воріт Дронговскі. Цей показник у верхній точці стрибка на 2 см кращий за результат португальця понад трирічної давнини.

Згодом Осімхен оформив і другий м'яч, встановивши підсумковий рахунок поєдинку (3:0). Тепер нагорі турнірної таблиції Серії А "Наполі" випереджає міланський "Інтер" на 13 пунктів. Неаполітанці набрали 56 очок за 21 матч чемпіонату.

Сам форвард-рекордсмен – лідер снайперських перегонів італійської першості. Осімхен забив 16 м'ячів. На чотири голи менше в його співвітчизника Адемоли Лукмана з "Аталанти".

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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