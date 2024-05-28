Роналду установил новый рекорд Саудовской Аравии и снова стал уникальным бомбардиром

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду закрыл сезон аравийской Профессиональной лиги дублем в ворота "Аль-Иттихада" и стал лучшим голеадором чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 38-й тур

"Аль-Наср" – "Аль-Иттихад" – 4:2

Голы: Роналду, 45+3, 69, Гариб, 79 (пенальти), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрани, 88, Фабиньо, 90+2

Нереализованный пенальти: Фабиньо, 90+2 (АИ)

Удаление: Аль-Менхали, 66 (АИ, прямая красная карточка)

Португалец отличился до и после перерыва. Под занавес первой половины он выскочил на свидание с кипером и реализовал момент после передачи из глубины. А на 69-й минуте Роналду головой замкнул навес Брозовича с углового.

Запев нападающего поддержали Гариб и Аль-Немер. Аль-Шамрани и Фабиньо своими голами лишь позволили "Аль-Иттихаду" уйти от разгромного поражения в столице. Впрочем, "Аль-Наср" финишировал вторым в турнирной таблице, а чемпионом стал "Аль-Хиляль".

Зато Роналду уверенно выиграл гонку бомбардиров. Португальский форвард забил 35 мячей и отдал 11 результативных передач (31 матч). Он обновил голеадорский рекорд чемпионата Саудовской Аравии, ранее принадлежавший марокканцу Абдерразаку Амдалли (34 гола).

Роналду также стал первым в истории бомбардиром, ставшим самым результативным в четырех лигах. Ранее португалец был лучшим голеадором английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги (трижды) и итальянской Серии А. Всего Роналду на клубном уровне оформил 765 мячей.