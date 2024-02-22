Роналду вивів "Аль-Наср" у чвертьфінал Ліги чемпіонів Азії, Мессі з асисту почав сезон МЛС
Найвидатніші футболісти сучасності – Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі – продовжили заочне протистояння в різних куточках світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Messi vs Ronaldo.
Ліга чемпіонів АФК, 1/8 фіналу, матчі-відповіді
"Аль-Наср" – "Аль-Фейха" – 2:0 (перший матч – 1:0)
Голи: Отавіу, 17, Роналду, 86
МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат
"Інтер Маямі" – "Реал Солт Лейк" – 2:0
Голи: Тейлор, 39, Гомес, 83
Португалець доклався до завоювання путівки в 1/4 фіналу азійської Ліги чемпіонів. Його співвітчизник Отавіу відкрив рахунок на 17-й хвилині, коли головою переправив у ворота оригінальне закидання від Аль-Хайбарі. Роналду міг забити перед перервою, але після удару згори м'яч облизнув хрестовину.
Та без свого гола п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" з поля не пішов. На 86-й хвилині він скористався помилкою голкіпера, який необачно вийшов із воріт, і відправив м'яч у порожні ворота. У наступному раунді "Аль-Наср" Роналду зустрінеться з еміратським "Аль-Айном".
Натомість Мессі розпочав новий сезон за океаном. "Інтер Маямі" аргентинця вдома здолав "Реал Солт Лейк", забивши по м'яч в першому та другому таймах. У першій половині відзначився Тейлор, який з лінії штрафного пробив воротаря після магічного дотику Мессі лівою.
Після перерви "чаплі" оформили ще один м'яч. Цього разу спрацювала триходівка Мессі-Суарес-Гомес. Аргентинець протягнув сферу до штрафного майданчика, уругваєць продовжив далі, а парагваєць відправив м'яч у дальній кут воріт гостей – 2:0 у підсумку.
До слова, напередодні "Барселона" розписала нічию з "Наполі" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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