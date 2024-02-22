Роналду вивів "Аль-Наср" у чвертьфінал Ліги чемпіонів Азії, Мессі з асисту почав сезон МЛС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Messi vs Ronaldo .

Ліга чемпіонів АФК, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Аль-Наср" – "Аль-Фейха" – 2:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Отавіу, 17, Роналду, 86

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Реал Солт Лейк" – 2:0

Голи: Тейлор, 39, Гомес, 83

Португалець доклався до завоювання путівки в 1/4 фіналу азійської Ліги чемпіонів. Його співвітчизник Отавіу відкрив рахунок на 17-й хвилині, коли головою переправив у ворота оригінальне закидання від Аль-Хайбарі. Роналду міг забити перед перервою, але після удару згори м'яч облизнув хрестовину.

Та без свого гола п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" з поля не пішов. На 86-й хвилині він скористався помилкою голкіпера, який необачно вийшов із воріт, і відправив м'яч у порожні ворота. У наступному раунді "Аль-Наср" Роналду зустрінеться з еміратським "Аль-Айном".

Натомість Мессі розпочав новий сезон за океаном. "Інтер Маямі" аргентинця вдома здолав "Реал Солт Лейк", забивши по м'яч в першому та другому таймах. У першій половині відзначився Тейлор, який з лінії штрафного пробив воротаря після магічного дотику Мессі лівою.

Після перерви "чаплі" оформили ще один м'яч. Цього разу спрацювала триходівка Мессі-Суарес-Гомес. Аргентинець протягнув сферу до штрафного майданчика, уругваєць продовжив далі, а парагваєць відправив м'яч у дальній кут воріт гостей – 2:0 у підсумку.