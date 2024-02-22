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Роналду вывел "Аль-Наср" в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, Месси с ассиста начал сезон МЛС

Четверг 22 февраля 2024 10:34
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Роналду вывел "Аль-Наср" в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии, Месси с ассиста начал сезон МЛС Фото: Криштиану Роналду передал поздравление Лионелю Месси (twitter.com/AlNassrFC_EN)
Автор: Антон Федорцив

Самые выдающиеся футболисты современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси – продолжили заочное противостояние в разных уголках мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Messi vs Ronaldo.

Лига чемпионов АФК, 1/8 финала, ответные матчи

"Аль-Наср" – "Аль-Фейха" – 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Отавиу, 17, Роналду, 86

МЛС, Восточная конференция, регулярный чемпионат

"Интер Майами" – "Реал Солт Лейк" – 2:0

Голы: Тейлор, 39, Гомес, 83

Португалец приложился к завоеванию путевки в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов. Его соотечественник Отавиу открыл счет на 17-й минуте, когда головой переправил в ворота оригинальный заброс от Аль-Хайбари. Роналду мог забить перед перерывом, но после удара сверху мяч облизнул крестовину.

Но без своего гола пятикратный обладатель "Золотого мяча" с поля не ушел. На 86-й минуте он воспользовался ошибкой вышедшего из ворот голкипера и отправил мяч в пустые ворота. В следующем раунде "Аль-Наср" Роналду встретится с эмиратским "Аль-Айном".

Месси же начал новый сезон за океаном. "Интер Майами" аргентинца дома одолел "Реал Солт Лейк", забив по мячу в первом и втором таймах. В первой половине отличился Тейлор, с линии штрафной пробивший вратаря после магического касания Месси левой.

После перерыва "цапли" оформили еще один мяч. В этот раз сработала трехходовка Месси-Суарес-Гомес. Аргентинец протянул сферу к штрафной, уругваец продлил дальше, а парагваец отправил мяч в дальний угол ворот гостей – 2:0 в итоге.

К слову, накануне "Барселона" расписала ничью с "Наполи" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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