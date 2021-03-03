Роналду стал самым результативным бомбардиром в истории футбола

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче чемпионата Италии со "Специей". Он завершился победой туринцев со счетом 3:0.
Об этом сообщает портал Goal.com.
Этот гол стал для 36-летнего португальца 20 в нынешнем сезоне "Серии А".
Роналду забивает не менее 20 мячей в национальных чемпионатах 12 раз подряд. Это абсолютный рекорд в современном футболе.
В последний раз, когда ему не удавалось достигнуть соответствующей отметки, это произошло в сезоне-2008/09, играя за "Манчестер Юнайтед".
Ранее РБК-Украина писало, что Роналду в январе забил 759 гол в карьере за клубы и сборную. Он повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах.
Также сообщалось, что Роналду нацелен побить мировой рекорд по голам за сборную.
Криштиану Роналду за время своей карьеры выступал за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус". Он является обладателем пяти "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и лучшим футболистом мира по версии ФИФА (2008, 2016, 2017).