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Роналду стал самым результативным бомбардиром в истории футбола

Автор: Артур Родивилов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче чемпионата Италии со "Специей". Он завершился победой туринцев со счетом 3:0.

Об этом сообщает портал Goal.com.

Этот гол стал для 36-летнего португальца 20 в нынешнем сезоне "Серии А".

Роналду забивает не менее 20 мячей в национальных чемпионатах 12 раз подряд. Это абсолютный рекорд в современном футболе.

В последний раз, когда ему не удавалось достигнуть соответствующей отметки, это произошло в сезоне-2008/09, играя за "Манчестер Юнайтед".

Ранее РБК-Украина писало, что Роналду в январе забил 759 гол в карьере за клубы и сборную. Он повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах.

Также сообщалось, что Роналду нацелен побить мировой рекорд по голам за сборную.

Криштиану Роналду за время своей карьеры выступал за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и "Ювентус". Он является обладателем пяти "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и лучшим футболистом мира по версии ФИФА (2008, 2016, 2017).

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Новости Украины РоналдуЮвентус
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