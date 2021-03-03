Роналду стал самым результативным бомбардиром в истории футбола

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче чемпионата Италии со "Специей". Он завершился победой туринцев со счетом 3:0.

Об этом сообщает портал Goal.com .

Этот гол стал для 36-летнего португальца 20 в нынешнем сезоне "Серии А".

Роналду забивает не менее 20 мячей в национальных чемпионатах 12 раз подряд. Это абсолютный рекорд в современном футболе.

В последний раз, когда ему не удавалось достигнуть соответствующей отметки, это произошло в сезоне-2008/09, играя за "Манчестер Юнайтед".