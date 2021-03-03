Роналду став найрезультативнішим бомбардиром в історії футболу

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду відзначився голом у матчі чемпіонату Італії зі "Спецією". Він завершився перемогою туринців з рахунком 3:0.

Востаннє, коли йому не вдавалося досягти відповідної відмітки, це сталося в сезоні-2008/09, граючи за "Манчестер Юнайтед".

Роналду забиває не менше 20 м'ячів в національних чемпіонатах 12 разів поспіль. Це абсолютний рекорд в сучасному футболі.

Цей гол став для 36-річного португальця 20 в нинішньому сезоні "Серії А".

Раніше РБК-Україна писало, що Роналду в січні забив 759 голів у кар'єрі за клуби та збірну. Він повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах.

Також повідомлялося, що Роналду націлений побити світовий рекорд по голах за збірну.

Кріштіану Роналду за час своєї кар'єри виступав за лісабонський "Спортинг", англійський "Манчестер Юнайтед", мадридський "Реал" і "Ювентус". Він є володарем п'яти "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і кращим футболістом світу за версією ФІФА (2008, 2016, 2017).