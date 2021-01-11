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Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов

Автор: Вера Олейник

На счету форварда - 759 мячей

Португальский бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 759 гол в карьере за клубы и сборную. Он повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах.

Об этом сообщает ESPN.

Достижение было установлено чешским форвардом Йозефом Бицаном. В период с 1931 по 1955 год тот забил 759 мячей. Третье место занимает легендарный бразильский нападающий Пеле (757 мячей).

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Роналду отметился третьим голом команды в матче 17 тура чемпионата Италии с "Сассуоло" (3:1). Всего в текущем сезоне португалец забил 19 голов за туринский клуб.

Для "Ювентуса" эта победа стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Туринцы набрали 33 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, Роналду нацелен побить мировой рекорд по голам за сборную.

Криштиану также известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". Он является обладателем пяти "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и лучшим футболистом мира по версии ФИФА (2008, 2016, 2017).

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