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Роналду повторив світовий рекорд за кількістю голів

Автор: Вера Олейник

На рахунку форварда - 759 м'ячів

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду забив 759 гол в кар'єрі за клуби і збірну. Він повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах.

Про це повідомляє ESPN.

Досягнення встановив чеський форвард Йозеф Біцан. У період з 1931 по 1955 рік той забив 759 м'ячів. Третє місце займає легендарний бразильський нападник Пеле (757 м'ячів).

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Роналду відзначився третім голом команди в матчі 17 туру чемпіонату Італії з "Сассуоло" (3:1). Всього в поточному сезоні португалець забив 19 голів за туринський клуб.

Для "Ювентуса" ця перемога стала вже третьою поспіль у чемпіонаті Італії. Туринці набрали 33 очки і піднялися на четверте місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Роналду націлений побити світовий рекорд за голами за збірну.

Кріштіану також відомий за виступами за лісабонський "Спортинг", англійський "Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал". Він є володарем п'яти "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016 2017) і кращим футболістом світу за версією ФІФА (2008, 2016 2017).

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