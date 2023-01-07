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Роналду попал в заявку "Аль-Насра" на сезон: известна дата потенциального дебюта

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Эр-Рияд, Суббота 07 января 2023 09:41
Роналду попал в заявку "Аль-Насра" на сезон: известна дата потенциального дебюта Фото: Криштиану Роналду в раздевалке "Аль-Насра" (facebook.com/alnassrfcofficial)
Автор: Антон Федорцив

Аравийский "Аль-Наср" внес звездного новичка Криштиану Роналду в заявку команды на местный чемпионат. Раньше этому препятствовал лимит на легионеров Профессиональной лиги.

Об этом заявил журналист Руди Галетти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

37-летний португалец зарегистрирован для выступлений в составе аравийского гранда. В скором времени пятикратный обладатель "Золотого мяча" сможет дебютировать за "Аль-Наср".

Для внесения Роналду в заявку на сезон "Всемирный клуб" вынужден был проститься с Венсаном Абубакаром. Для камерунца подыскали вариант аренды. Теперь в составе "Аль-Насра" будет 8 легионеров – максимально разрешенное лимитом на иностранцев количество.

Регистрация звездного форварда состоялась еще до поединка аравийского гранда в 12-м туре Профессиональной лиги 6 января. Теперь Роналду должен отбыть еще один матч дисквалификации за предыдущие проступки. Дебют опытного пиренейца может состояться 22 января, когда "Аль-Наср" примет "Аль-Эттифак".

Роналду подписал со "Всемирным клубом" контракт на 2,5 года перед Новым годом. На Ближнем Востоке нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми", а по завершении выступлений, вероятно, получит роль посла заявки королевства на ЧМ-2030.

К слову, ранее "Аль-Наср" представил Роналду на заполненной арене в Эр-Рияде.

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