Роналду получил предложения о переходе от двух клубов

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб по окончании сезона. Об этом сообщает портал Diario Gol.

В услугах португальца заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед", причем оба клуба уже сделали ему конкретные предложения.

Во французском клубе видят пятикратного обладателя "Золотого мяча" в связке с Килианом Мбаппе. Возможное возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед", за который он выступал с 2003 по 2009 год под руководством Алекса Фергюсона, зависит от того, будут ли "манкунианцы" выступать в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Роналду 32 матча во всех турнирах за "Ювентус", в которых забил 25 голов и сделал три результативные передачи.

Криштиану перешел в туринский клуб из мадридского "Реала" летом 2018 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость Роналду на сегодня оценивается в 75 млн евро.

Напомним, "Ювентус" начал работать над возвращением полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.