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Роналду получил предложение от участника Лиги чемпионов – СМИ

Фото: Криштиану Роналду в составе сборной Португалии (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

В подписании звездного форварда английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду всерьез заинтересован родной клуб португальца – лиссабонский "Спортинг".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foot Mercato.

5-кратный обладатель "Золотого мяча" получил предложение от "львов". Спортдир лиссабонцев и бывший партнер живой легенды по сборной Португалии Угу Виана ведет активную работу над переходом.

Функционер лично пытается убедить Роналду вернуться в Португалию. Главная добродетель "Спортинга" – место в групповом этапе Лиги чемпионов. Форвард разочарован амбициями и перспективами МЮ, который в нынешнем сезоне сразится только в Лиге Европы.

На профессиональном уровне Роналду дебютировал именно в футболке "Спортинга" в сезоне 2002/03. В дебютной кампании он сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Летом 2003-го "Манчестер Юнайтед" отдал за таланта солидные 19 млн евро.

Далее нападающий провел 6 сезонов в составе манкунианцев, 9 – за мадридский "Реал", 3 – в "Ювентусе", чтобы вернуться в "Юнайтед" перед сезоном 2021/22. Этим летом от трансфера Роналду якобы отказался ряд европейских топ-клубов во главе с "Баварией" и "Челси".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Брентфорду" и опустился на 20-е место АПЛ.

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