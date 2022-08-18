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Роналду отримав пропозицію від учасника Ліги чемпіонів, – ЗМІ

Фото: Кріштіану Роналду в складі збірної Португалії (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

У підписанні зіркового форварда англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду всерйоз зацікавлений рідний клуб португальця – лісабонський "Спортінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foot Mercato.

5-разовий володар "Золотого м'яча" отримав пропозицію від "левів". Спортдир лісабонців і колишній партнер живої легенди в збірній Португалії Угу Віана веде активну роботу над переходом.

Функціонер особисто намагається переконати Роналду повернутися до Португалії. Головна чеснота "Спортінга" – місце в груповому етапі Ліги чемпіонів. Форвард розчарований амбіціями та перспективами МЮ, який у нинішньому сезоні змагатиметься лише в Лізі Європи.

На професіональному рівні Роналду дебютував саме у футболці "Спортінга" в сезоні 2002/03. У дебютній кампанії він зіграв 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. Влітку 2003-го "Манчестер Юнайтед" віддав за таланта солідні 19 млн євро.

Далі нападник провів 6 сезонів у складі манкуніанців, 9 – за мадридський "Реал", 3 – у "Ювентусі", щоб повернутися до "Юнайтед" перед сезоном 2021/22. Цього літа від трансферу Роналду нібито відмовилася низка європейських топ-клубів на чолі з "Баварією" і "Челсі".

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" розгромно програв "Брентфорду" й опустився на 20-те місце АПЛ.

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