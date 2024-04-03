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Роналду пофеєрив на Близькому Сході: хет-трик за тайм, голи зі штрафних і асист

Абха, Середа 03 квітня 2024 10:58
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Роналду пофеєрив на Близькому Сході: хет-трик за тайм, голи зі штрафних і асист Фото: Кріштіану Роналду заклав підвалини розгрому "Абхи" (twitter.com/AlNassrFC_EN)
Автор: Антон Федорців

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду допоміг розтрощити скромну "Абху" в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 26-й тур

"Абха" – "Аль-Наср" – 0:8

Голи: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхім, 44, Гаріб, 51, Аль-Елевай, 63, 86

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" відкрив рахунок на 11-й хвилині. З півкола штрафного португалець потужним пострілом зі штрафного "прошив" стінку. А за десять хвилин Роналду вдруге забив прямим ударом зі стандарту – перекинув стінку та поклав у кут.

Продовжив побиття "Абхи" Мане. Сенегалець з меж штрафного добив м'яч у сітку після прострілу Роналду та рикошету від оборонця. А потім португалець реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером, елегантно перекинувши м'яч над суперником. Перед перервою Роналду вивів Аль-Сулайхіма на порожні ворота – 0:5.

Розвиток подій у першому таймі дозволив Луїшу Каштру поберегти головну зірку. На другу половини зустрічі Роналду вже не вийшов. Утім, "Аль-Наср" продовжив кувати розгром і забив ще тричі зусиллями Гаріба та Аль-Елевая (двічі).

Команда Роналду закріпилася на другій сходинці в Про-лізі. "Аль-Наср" набрав 62 очки та на 12 пунктів відстав від "Аль-Хіляля". До завершення сезону залишилася дюжина турів. Зате португальський форвард – найкращий бомбардир чемпіонату (29 м'ячів, 10 асистів).

До слова, раніше склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.

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