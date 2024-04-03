Роналду пофеерил на Ближнем Востоке: хет-трик за тайм, голы со штрафных и ассист

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 26-й тур

"Абха" – "Аль-Наср" – 0:8

Голы: Роналду, 11, 21, 42, Мане, 33, Аль-Сулайхим, 44, Гариб, 51, Аль-Элевай, 63, 86

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" открыл счет на 11-й минуте. С полукруга штрафного португалец мощным выстрелом со штрафного "прошил" стенку. А через десять минут Роналду второй раз забил прямым ударом со стандарта – опрокинул стенку и положил в угол.

Продолжил избиение "Абхи" Мане. Сенегалец из пределов штрафной добил мяч в сетку после прострела Роналду и рикошета от защитника. А затем португалец реализовал выход лицом к лицу с голкипером, элегантно опрокинув мяч над соперником. Перед перерывом Роналду вывел Аль-Сулайхима на пустые ворота – 0:5.

Развитие событий в первом тайме позволило Луишу Каштру поберечь главную звезду. На вторую половину встречи Роналду уже не вышел. Впрочем, "Аль-Наср" продолжил ковать разгром и забил еще трижды усилиями Гариба и Аль-Элевая (дважды).

Команда Роналду закрепилась на второй строчке в Про-лиге. "Аль-Наср" набрал 62 очка и на 12 пунктов отстал от "Аль-Хиляля". До завершения сезона осталась дюжина туров. Зато португальский форвард – лучший бомбардир чемпионата (29 мячей, 10 ассистов).