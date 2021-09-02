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Роналду побил мировой рекорд по числу голов за национальные команды

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Португалия, Четверг 02 сентября 2021 09:48
Роналду побил мировой рекорд по числу голов за национальные команды Фото: Криштиану Роналду, игрок сборной Португалии (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Криштиану Роналду установил новый рекорд по голам за сборную, забив 110 и 111 мячи в футболке национальной сборной Португалии. Он побил рекорд иранца Али Даеи, на счету которого 109 мячей за свою сборную.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду, 1 сентября, сборная Португалии обыграла Ирландию со счетом 2:1. Криштиану Роналду забил два гола, благодаря которым вошел в историю международного футбола. Футболист "Манчестер Юнайтед" побил рекорд по голам за национальные команды - на его счету 111 забитых мячей на уровне сборных.

"Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один (рекорд, - ред.) в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад.

Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей", - сказал Роналду.

Португалец превзошел достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи (109 мячей), который завершил карьеру в 2007 году.

Напомним, что Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с "Манчестер Юнайтед".

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