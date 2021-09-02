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Роналду побив світовий рекорд за кількістю голів за національні команди

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Португалія, Четвер 02 вересня 2021 09:48
Роналду побив світовий рекорд за кількістю голів за національні команди Фото: Кріштіану Роналду, гравець збірної Португалії (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Кріштіану Роналду встановив новий рекорд по голах за збірну, забивши 110 і 111 м'ячі у футболці національної збірної Португалії. Він побив рекорд іранця Алі Даеї, на рахунку якого 109 м'ячів за свою збірну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У середу, 1 вересня, збірна Португалії обіграла Ірландію з рахунком 2:1. Кріштіану Роналду забив два голи, завдяки яким увійшов в історію міжнародного футболу. Футболіст "Манчестер Юнайтед" побив рекорд по голах за національні команди - на його рахунку 111 забитих м'ячів на рівні збірних.

"Це мій рекорд, і він унікальний. Я шалено радий, ще один (рекорд, - ред.) в моїй кар'єрі. Моя мотивація виходить з бажання продовжувати грати в футбол, а також з мого недавнього контракту, завдяки якому я повернувся додому, чому радий.

Дуже важливо вставати кожен день з бажанням стати краще, порадувати фанатів і своїх дітей", - сказав Роналду.

Португалець перевершив досягнення колишнього форварда збірної Ірану Алі Даеї (109 м'ячів), який завершив кар'єру в 2007 році.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду підписав дворічний контракт з "Манчестер Юнайтед".

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