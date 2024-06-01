ua en ru
Сб, 01 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Роналду покорил очередной рекорд: легендарный вратарь разделил достижение

Эр-Рияд, Суббота 01 июня 2024 11:29
UA EN RU
Роналду покорил очередной рекорд: легендарный вратарь разделил достижение Фото: Криштиану Роналду с "Золотой бутсой" чемпионата Саудовской Аравии (x.com/AlNassrFC_EN)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий аравийского "Аль-Насра" Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству поединков на официальном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anamnesis del futbol.

Финал Кубка короля Саудовской Аравии стал особенным для пятикратного обладателя "Золотого мяча". Хотя "Аль-Наср" и проиграл трофей в серии пенальти против "Аль-Хиляля", лидер команды стал сорекордсменом планеты по количеству официальных матчей.

Роналду провел 1225 поединков на самом высоком уровне. Он повторил достижение бывшего вратаря сборной Бразилии Рожерио Сени. Замкнул тройку гвардейцев экс-голкипер сборной Англии Питер Шилтон (1206).

Извечный конкурент Роналду – Лионель Месси – тоже входит в первую десятку рейтинга. Аргентинец провел 1061 матч на официальном уровне, что позволило чемпиону мира подняться на 8-е место.

Роналду покорил очередной рекорд: легендарный вратарь разделил достижение

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми".

К слову, ранее Роналду обновил бомбардирский рекорд чемпионата Саудовской Аравии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роналду Криштиану Роналду
NEWS
Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны
Почему можно попасть в розыск в "Резерв+" и что делать с этим статусом: объяснение Минобороны
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет