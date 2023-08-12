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Роналду с победным дублем завоевал первый трофей в "Аль-Насре"

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Суббота 12 августа 2023 21:26
Роналду с победным дублем завоевал первый трофей в "Аль-Насре" Фото: Криштьяно Роналду завоевал первый трофей в "Аль-Насре" (twitter.com/Cristiano)
Автор: Дмитрий Левицкий

Звездный нападающий Криштиану Роналду привел аравийский "Аль-Наср" к триумфу в Арабской лиге чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" дважды забил в финале турнира против "Аль-Хиляля". Цвета соперника защищают, в частности, Кулибали, Невеш и Милинкович-Савич.

Главные события развернулись после перерыва. "Аль-Хиляль" повел в счете на 51-й минуте. Малком навесил от линии поля, а Майкл в падении оформил мяч головой.

Но потом за дело взялся Роналду. Сначала он в касание замкнул фланговый прострел. Впоследствии матч перешел в овертайм.

Однако серии пенальти зрители не дождались. На 98-й минуте португалец головой эффектно ударил мяч в сетку после попадания в перекладину. Этот гол стал последним и решающим в финале.

Роналду получил первый титул после переезда на Ближний Восток. Успех "Аль-Насра" также стал персональным для вождя команды Луиша Каштру. Раньше он работал с "Шахтером".

Напомним, именно Роналду своим победным голом вывел "Аль-Наср" в финал Арабской лиги чемпионов.

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