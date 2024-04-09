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Роналду отримав вилучення і вилетів із "Аль-Насром" зі Суперкубка Аравії

Абу-Дабі, Вівторок 09 квітня 2024 10:29
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Роналду отримав вилучення і вилетів із "Аль-Насром" зі Суперкубка Аравії Фото: Кріштіану Роналду не звик програвати (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорців

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду підвів "Аль-Наср" у півфіналі Суперкубка Саудівської Аравії проти "Аль-Хіляля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Саудівська Аравія, Суперкубок, 1/2 фіналу

"Аль-Хіляль" – "Аль-Наср" – 2:1

Голи: Аль-Давсарі, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9

Вилучення: Роналду, 86 (АН, друга жовта картка)

39-річний нападник чимало нервував упродовж принципової зустрічі. Під завісу першого тайму Роналду отримав перший "гірчичник" за неспортивну поведінку. Португалець надто бурхливо відреагував на скасування гола Отавіу через офсайд.

У середині другої половини "Аль-Хіляль" оформив подвійну перевагу. Забитими м'ячами в складі команди Жорже Жезуша відзначилися Аль-Давсарі та Малком. А під завісу поєдинку Роналду вирішив "перевиховати" суперника-симулянта та отримав вилучення.

Португалець цілком міг напрацювати на тривалу дискваліфікацію. Після показаної червоної картки він замахнувся кулаком на арбітра, який вже повернувся до нього спиною. Утім, зірковий нападник вчасно схаменувся, хоча й саркастично поаплодував суддівським рішенням.

"Аль-Наср" зумів розмочити рахунок аж на дев'ятій доданій хвилині зусиллями Мане. На більше підопічні Луїша Каштру вже не спромоглися. У фіналі Суперкубка Аравії "Аль-Хіляль" зустрінеться з "Аль-Іттіхадом" (11 квітня).

До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

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