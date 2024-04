Роналду получил удаление и вылетел с "Аль-Насром" из Суперкубка Аравии

Саудовская Аравия, Суперкубок, 1/2 финала

"Аль-Хиляль" – "Аль-Наср" – 2:1

Голы: Аль-Давсари, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9

Удаление: Роналду, 86 (АН, вторая желтая карточка)

39-летний нападающий немало нервничал на протяжении принципиальной встречи. Под занавес первого тайма Роналду получил первый "горчичник" за неспортивное поведение. Португалец слишком бурно отреагировал на отмену гола Отавиу из-за офсайда.

В середине второй половины "Аль-Хиляль" оформил двойное преимущество. Забитыми мячами в составе команды Жорже Жезуша отличились Аль-Давсари и Малком. А под занавес поединка Роналду решил "перевоспитать" соперника-симулянта и получил удаление.

Португалец вполне мог наработать на длительную дисквалификацию. После показанной красной карточки он замахнулся кулаком на арбитра, уже повернувшегося к нему спиной. Впрочем, звездный нападающий вовремя спохватился, хотя и саркастически аплодировал судейским решениям.

"Аль-Наср" сумел размочить счет на девятой добавленной минуте усилиями Мане. На большее подопечные Луиша Каштру уже не хватило времени. В финале Суперкубка Аравии "Аль-Хиляль" встретится с "Аль-Иттихадом" (11 апреля).

Cristiano Ronaldo tried to punch the referee This guy has lost it pic.twitter.com/boZjZMeLl8

This was never a red card, Al Bulaihi made the most of it!



pic.twitter.com/CaTOuHbgf0