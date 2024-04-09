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Роналду получил удаление и вылетел с "Аль-Насром" из Суперкубка Аравии

Абу-Даби, Вторник 09 апреля 2024 10:29
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Роналду получил удаление и вылетел с "Аль-Насром" из Суперкубка Аравии Фото: Криштиану Роналду не привык проигрывать (facebook.com/alnassrfc)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду подвел "Аль-Наср" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Саудовская Аравия, Суперкубок, 1/2 финала

"Аль-Хиляль" – "Аль-Наср" – 2:1

Голы: Аль-Давсари, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9

Удаление: Роналду, 86 (АН, вторая желтая карточка)

39-летний нападающий немало нервничал на протяжении принципиальной встречи. Под занавес первого тайма Роналду получил первый "горчичник" за неспортивное поведение. Португалец слишком бурно отреагировал на отмену гола Отавиу из-за офсайда.

В середине второй половины "Аль-Хиляль" оформил двойное преимущество. Забитыми мячами в составе команды Жорже Жезуша отличились Аль-Давсари и Малком. А под занавес поединка Роналду решил "перевоспитать" соперника-симулянта и получил удаление.

Португалец вполне мог наработать на длительную дисквалификацию. После показанной красной карточки он замахнулся кулаком на арбитра, уже повернувшегося к нему спиной. Впрочем, звездный нападающий вовремя спохватился, хотя и саркастически аплодировал судейским решениям.

"Аль-Наср" сумел размочить счет на девятой добавленной минуте усилиями Мане. На большее подопечные Луиша Каштру уже не хватило времени. В финале Суперкубка Аравии "Аль-Хиляль" встретится с "Аль-Иттихадом" (11 апреля).

К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.

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