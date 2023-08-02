Роналду отримав екс-лідера "Ліверпуля" в зіркові одноклубники

31-річний фланговий нападник поповнив лави гранда чемпіонату Саудівської Аравії. Він став четвертим літнім новачком "Аль-Насра" після Теллеса, Фофана та Брозовіча.

Мане підписав із клубом контракт на 3 роки. "Баварія" отримала за сенегальця орієнтовно 30 млн євро. У новій команді вінгер виступатиме під звичним 10-м номером. На Близькому Сході Мане зароблятиме 40 мільйонів у євровалюті на рік.

У минулому сезоні африканець провів за "Баварію" 38 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 6 результативних передач. Навесні нападник влаштував конфлікт у роздягальні з німцем Сане та опинився в опалі менеджменту мюнхенців.

Попередні 6 сезонів Мане провів у "Ліверпулі". Там він разом із Салахом і Фірміно склав атакувальну трійку мерсисайдців, яка привезла на "Енфілд" усі можливі трофеї. Сенегалець здобув титул АПЛ 2019/20, виграв Кубок Англії та Кубок англійської ліги, тріумфував у Лізі чемпіонів 2018/19, переміг у Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.