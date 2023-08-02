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Роналду получил экс-лидера "Ливерпуля" в звездные одноклубники

Фото: Садьо Мане (слева) составил компанию Криштиану Роналду в "Аль-Насре" (twitter.com/AlNassrFC_EN)
Автор: Антон Федорцив

Аравийский "Аль-Наср" подписал из мюнхенской "Баварии" капитана сборной Сенегала Садьо Мане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

31-летний фланговый нападающий пополнил ряды гранда чемпионата Саудовской Аравии. Он стал четвертым пожилым новичком "Аль-Насра" после Теллеса, Фофана и Брозовича.

Мане подписал с клубом контракт на три года. "Бавария" получила при сенегальце ориентировочно 30 млн евро. В новой команде вингер будет выступать под обычным 10-м номером. На Ближнем Востоке Мане будет зарабатывать 40 миллионов в евровалюте в год.

В прошлом сезоне африканец провел за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач. Весной нападающий устроил конфликт в раздевалке с немцем Сане и оказался в опале менеджмента мюнхенцев.

Предыдущие 6 сезонов Мане провел в "Ливерпуле". Там он вместе с Салахом и Фирмино составил атакующую тройку мерсисайдцев, которая привезла на "Энфилд" все возможные трофеи. Сенегалец завоевал титул АПЛ 2019/20, выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги, триумфовал в Лиге чемпионов 2018/19, победил в Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

К слову, ранее Роналду оформил первый гол за "Аль-Наср" в новом сезоне.

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