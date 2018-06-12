Роналду відхилив пропозицію "Реала" щодо продовження контракту

Португальцю запропонували угоду на поліпшених умовах

Нападник "Реала" Кріштіану Роналду відмовився від запропонованого мадридським клубом поліпшення зарплати до 25 млн євро в рік плюс бонуси. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією видання, ця пропозиція, яке дозволило б португальцю заробляти в підсумку близько 32,5 млн євро, надійшло Роналду ще в квітні і було відкинуто, оскільки форвард хоче отримувати фіксовану зарплату в розмірі понад 30 млн євро без всяких додаткових умов.

Раніше португалець натякнув, що може покинути "Реал" цього літа. У ЗМІ повідомлялося, що французький "Парі Сен-Жермен" готовий запропонувати Роналду контракт з річною зарплатою в 45 млн євро.

33-річний футболіст виступає за "королівський клуб" з 2009 року. У футболці "вершкових" він чотири рази ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, форвард "Реала" Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив у десяти матчах Ліги чемпіонів поспіль.