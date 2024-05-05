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Роналду оформив хет-трик проти середняка, Мессі віддав 5 асистів за "Інтера Маямі": відео

Фото: Ліонель Мессі зосередився на асистентських діях (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду забезпечив "Аль-Насру" розгромну перемогу в чемпіонаті Саудівської Аравії, а восьмиразовий переможець премії від France Football Ліонель Мессі доклався до вольової перемоги "Інтера Маямі" в Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 30-й тур

"Аль-Наср" – "Аль-Вахда" – 6:0

Голи: Роналду, 5, 12, 52, Отавіу, 18, Мане, 45, Аль-Фатіль, 88

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Нью-Йорк Ред Буллз" – 6:2

Голи: Рохас, 48, 62, Мессі, 50, Суарес, 69, 75, 81 – Ванзейр, 30, Форсберг, 90+7 (пенальті)

 

 

Португалець шокував "Аль-Вахду" в стартові чверть години. Спершу він на лінії штрафного перехопив необачну передачу та в падінні відправив м'яч у дальній кут, а потім головою ефектно замкнув навіс Брозовіча. Згодом Отавіу елегантно завершив вихід віч-на-віч із кіпером. Під завісу тайму Мане класно пробив після соло.

На старті другої половини Роналду відзначився втретє – уник офсайду та перекинув голкіпера з меж штрафного. Другу результативну передачу в цьому епізоді оформив Мане. Добив гостей Аль-Фатіль. На 88-й хвилині він вдало зіграв на добиванні. "Аль-Наср" залишився другим у турнірній таблиці, відстаючи від "Аль-Хіляля" на 9 очок.

 

 

Натомість аргентинець став головним героєм флоридської команди. "Ред Буллз" повели в рахунку, коли Ванзейр зіграв на добиванні. "Чаплі" відродилися після перерви. Спершу Рохас отримав пас від Мессі та наважився пробити з дистанції – 1:1. А потім сам чемпіон світу з меж штрафного влучно пробив у дотик.

Далі Мессі відійшов на другий план. Натомість Рохас і Суарес (тричі) довели рахунок до розгромного. Аргентинський нападник асистував у кожному з чотирьох епізодів. Особливо видовищним став п'ятий гол "Інтера Маямі" – Мессі протягнув м'яч із центра поля, а на вході в штрафний "обстукався" зі Суаресом, і уругваєць забив. Форсберг лише підсолодив гіркоту поразки гостей.

У вічному протистоянні "інопланетних" футболістів суттєво оновилася статистика. На клубному рівні Роналду переважає Мессі за забитими м'ячами (762 проти 727-ми), але поступається за результативними передачами (215 проти 319-ти). І хоч португальський нападник провів значно більше матчів (1014 проти 878-ми), але не слід забувати, що на старті кар'єри він виступав на позиції вінгера.

До слова, раніше склали список українців-бомбардирів у топ-5 чемпіонатів Європи.

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