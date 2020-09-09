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Роналду нацелен побить мировой рекорд по голам за сборную

Автор: Вера Олейник

Португалец еще на один шаг приблизился к достижению

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Швецией (2:0) в Лиге наций заявил о намерении побить мировой рекорд по голам за национальную команду. В этой встрече португалец забил свой 100 и 101 мяч.

Слова форварда передает пресс-служба УЕФА.

Игроку осталось забить за Португалию восемь голов, чтобы повторить мировой рекорд. В настоящее время первое место по этому показателю занимает нападающий Али Даеи, который забил за сборную Ирана 109 мячей.

"Мне удалось забить 100 голов, а теперь пора побить и рекорд (109). Все будет шаг за шагом. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды приходят естественным путем", - сказал Роналду.

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Среди европейских футболистов до отметки в 100 голов он добрался первым. Второй результат у бывшего игрока сборной Венгрии Ференца Пушкаша - 84 мяча.

Кроме того, у Криштиану провел 165 матчей за национальную команду Португалии. До европейского рекорда ему осталось 11 игр, до мирового - 19.

Напомним, свой 700 гол за карьеру Криштиану Роналду забил в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Украины (1:2).

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