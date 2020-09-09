Роналду націлений побити світовий рекорд за голами за збірну

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду після перемоги над Швецією (2: 0) в Лізі націй заявив про намір побити світовий рекорд за голами за національну команду. У цій зустрічі португалець забив свій 100 і 101 м'яч.

Слова форварда передає пресслужба УЄФА.

Гравцеві залишилося забити за Португалію вісім голів, щоб повторити світовий рекорд. Зараз перше місце за цим показником посідає нападаючий Алі Даеї, який забив за збірну Ірану 109 м'ячів.

"Мені вдалося забити 100 голів, а тепер час побити і рекорд (109). Все буде крок за кроком. Я не одержимий, тому що вважаю, що рекорди приходять природним шляхом", - сказав Роналду.

Серед європейських футболістів до позначки в 100 голів він дістався першим. Другий результат в колишнього гравця збірної Угорщини Ференца Пушкаша - 84 м'ячі.

Крім того, у Кріштіану провів 165 матчів за національну команду Португалії. До європейського рекорду йому залишилося 11 ігор, до світового - 19.

Нагадаємо, свій 700 гол за кар'єру Кріштіану Роналду забив у матчі відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року з командою України (1:2).