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Роналду-молодший пішов кар'єрними слідами батька: інсайдер відкрив деталі

Фото: Кріштіану Роналду зі сином (у центрі) під час презентації в "Аль-Насрі" (instagram.com/cristiano)
Автор: Антон Федорців

Старший син п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду підписав контракт із аравійським "Аль-Насром". Батько приєднався до гранда в січні.

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.

13-річний Кріштіану Роналду-молодший відразу виступатиме за команду U-15 "Аль-Насра". До тренувань у новому колективі хлопець приєднається в найближчі дні.

Португалець гратиме під звичним номером батька – "сімкою". Раніше підліток займався в академіях попередній клубів у біографії Роналду-старшого – англійському "Манчестер Юнайтед" і туринському "Ювентусі". Спільною мрією батька та сина залишається гра поруч на дорослому рівні.

Роналду перебрався на Близький Схід взимку. З тих пір нападник провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів і віддав 8 результативних передач. У складі гранда Роналду завоював трофей Арабської ліги чемпіонів.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими".

До слова, раніше розібрали мотиви Саудівської Аравії інвестувати в міжнародний спорт.

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