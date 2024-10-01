Роналду голом забезпечив перемогу "Аль-Насра" в Лізі чемпіонів Азії: відео

Ліга чемпіонів АФК, основний раунд, 2-й тур

"Аль-Наср" – "Аль-Райян" – 2:1

Голи: Мане, 45+1, Роналду, 76 – Гедес, 87

Команда Стефано Піолі відсвяткувала першу перемогу в турнірі. Після нічиєї з іракською "Аль-Шортою" (1:1) Роналду та компанія відсвяткували домашню перемогу. Тепер "Аль-Наср" піднявся на 3-тє місце в підгрупі "Захід" Ліги чемпіонів Азії.

Аравійський гранд повів у рахунку в доданий до першого тайму час. Після розіграшу кутового Мане головою замкнув навіс Аль-Ганама на дальній стійці. На старті же другої половини красивий гол Роналду в дотик скасували через мінімальний офсайд.

Португалець не змирився з цим. Він продовжив загрожувати воротам "Аль-Райяну". Зрештою, на 76-й хвилині зірковий форвард таки досягнув свого. Гаріб протягнув м'яч у штрафний та прокинув далі на Роналду, а той лівою відправив сферу в дальній кут. Гола Гедеса катарцям для порятунку не вистачило.

У нинішньому сезоні Роналду провів 7 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 6 м'ячів і віддав 2 результативні передачі. У лавах збірної Португалії нападник відзначився двічі в Лізі націй (2 поєдинки).