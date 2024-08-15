Роналду ефектно вийшов із відпустки: відео гола та передачі за ціною фіналу

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду забезпечив "Аль-Насру" вихід у фінал Суперкубка Саудівської Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Суперкубок Саудівської Аравії, 1/2 фіналу
"Аль-Таавон" – "Аль-Наср" – 0:2
Голи: Ях'я, 8, Роналду, 57
Вилучення: Брозовіч, 90+3 (АН, пряма червона картка)
Аравійський гранд у протистоянні з "Аль-Таавоном" оформив швидкий м'яч. Мане прорвався лівим флангом і прострілив у штрафний майданчик, а Роналду продовжив передачу на Ях'ю. Крайній нападник був точним.
Закріпив перевагу "Аль-Наср" після перерви. Цього разу в обіймах партнерів опинився сам Роналду. Аль-Ганам від лінії поля віддав назад, а португальський форвард у дотик відправив м'яч у ближній кут воріт.
Зрештою, "Аль-Наср" довів матч до логічної перемоги. Єдиним негативом для команди Луїша Каштру стало вилучення Брозовіча. У доданий арбітром час він отримав пряму червону за грубий фол.
У фіналі Суперкубка Саудівської Аравії "Аль-Наср" Роналду зустрінеться з "Аль-Хілялем". Чинний чемпіон у півфіналі переграв "Аль-Ахлі". Основний час завершився внічию (1:1), а путівку до фіналу турніру підопічні Жорже Жезуша вирвали в серії пенальті.
До слова, напередодні "Реал" завоював Суперкубок УЄФА з дебютним голом Мбаппе.
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