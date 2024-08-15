Роналду эффектно вышел из отпуска: видео гола и передачи по цене финала

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду обеспечил "Аль-Насру" выход в финал Суперкубка Саудовской Аравии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
"Аль-Таавон" – "Аль-Наср" – 0:2
Голы: Яхья, 8, Роналду, 57
Удаление: Брозович, 90+3 (АН, прямая красная карточка)
Аравийский гранд в противостоянии с "Аль-Таавоном" оформил быстрый мяч. Мане прорвался левым флангом и прострелил в штрафную, а Роналду продлил передачу на Яхью. Крайний нападающий был точным.
Закрепил преимущество "Аль-Наср" после перерыва. В этот раз в объятиях партнеров оказался сам Роналду. Аль-Ганам от лицевой линии отдал назад, а португальский нападающий в касание отправил мяч в ближний угол ворот.
В конце концов "Аль-Наср" довел матч до логической победы. Единственным негативом для команды Луиша Каштра стало удаление Брозовича. В добавленное арбитром время он получил прямую красную за грубый фол.
В финале Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Наср" Роналду встретится с "Аль-Хилялем". Действующий чемпион в полуфинале обыграл "Аль-Ахли". Основное время завершилось вничью (1:1), а путевку в финал турнира подопечные Жорже Жезуша вырвали в серии пенальти.
К слову, накануне "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА с дебютным голом Мбаппе.
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