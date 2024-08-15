Роналду эффектно вышел из отпуска: видео гола и передачи по цене финала

Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала

"Аль-Таавон" – "Аль-Наср" – 0:2

Голы: Яхья, 8, Роналду, 57

Удаление: Брозович, 90+3 (АН, прямая красная карточка)

Аравийский гранд в противостоянии с "Аль-Таавоном" оформил быстрый мяч. Мане прорвался левым флангом и прострелил в штрафную, а Роналду продлил передачу на Яхью. Крайний нападающий был точным.

Закрепил преимущество "Аль-Наср" после перерыва. В этот раз в объятиях партнеров оказался сам Роналду. Аль-Ганам от лицевой линии отдал назад, а португальский нападающий в касание отправил мяч в ближний угол ворот.

В конце концов "Аль-Наср" довел матч до логической победы. Единственным негативом для команды Луиша Каштра стало удаление Брозовича. В добавленное арбитром время он получил прямую красную за грубый фол.

В финале Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Наср" Роналду встретится с "Аль-Хилялем". Действующий чемпион в полуфинале обыграл "Аль-Ахли". Основное время завершилось вничью (1:1), а путевку в финал турнира подопечные Жорже Жезуша вырвали в серии пенальти.