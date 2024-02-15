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Роналду ефектним голом у плей-офф Ліги чемпіонів Азії оновив кілька досягнень: відео

Ер-Ріяд, Четвер 15 лютого 2024 09:51
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Роналду ефектним голом у плей-офф Ліги чемпіонів Азії оновив кілька досягнень: відео Фото: Кріштіану Роналду в обіймах одноклубників (the-afc.com)
Автор: Антон Федорців

Культовий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду забезпечив "Аль-Насру" перемогу в аравійському дербі з "Аль-Фейхою" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів АФК. Водночас п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" оновив низку досягнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів АФК, 1/8 фіналу, перші матчі

"Аль-Фейха" – "Аль-Наср" – 0:1

Гол: Роналду, 81

До перерви "Аль-Наср" кілька разів потурбував голкіпера суперника. Ляпорт пробив головою повз ворота після стандарту, а згодом Отавіу повторив "подвиг" іспанця після закидання Брозовіча. А в доданий арбітром час Роналду не переграв Стойковіча з меж штрафного.

Були напівмоменти й у другій половині. Утім, забитого м'яча довелося чекати до 81-ї хвилини. Саме тоді Роналду зіграв у стінку з Брозовічем, а потім ефектно перекинув м'яч через воротаря метрів із десяти. Більше команди не забивали.

Гол став особливим для португальця. Він зрівнявся з одвічним конкурентом Ліонелем Мессі за кількістю забитих м'ячів без урахування пенальті. Обидва тепер мають по 713 таких голів. Загалом у кар'єрі Роналду оформив 874 м'ячі (1205 матчів).

Особливим виявився і поєдинок. Португальський форвард провів 1000-й матч на клубному рівні. За понад два десятиліття у професіоналах він також захищав кольори лісабонського "Спортінга", англійського МЮ (двічі), мадридського "Реала" та туринського "Ювентуса".

До слова, мюнхенська "Баварія" зазнала сенсаційної поразки від "Лаціо" в Лізі чемпіонів УЄФА.

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