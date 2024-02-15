Роналду эффектным голом в плей-офф Лиги чемпионов Азии обновил несколько достижений: видео

Культовый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обеспечил "Аль-Насру" победу в аравийском дерби с "Аль-Фейхой" в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК. В то же время, пятикратный обладатель "Золотого мяча" обновил ряд достижений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига чемпионов АФК, 1/8 финала, первые матчи

"Аль-Фейха" – "Аль-Наср" – 0:1

Гол: Роналду, 81

До перерыва "Аль-Наср" несколько раз потревожил голкипера соперника. Ляпорт пробил головой мимо ворот после стандарта, а впоследствии Отавиу повторил "подвиг" испанца после заброса Брозовича. А в добавленное арбитром время Роналду не переиграл Стойковича из пределов штрафной.

Были полумоменты и во второй половине. Впрочем, забитого мяча пришлось ждать до 81-й минуты. Именно тогда Роналду сыграл в стенку с Брозовичем, а затем эффектно перебросил мяч через вратаря метров с десяти. Больше команды не забивали.

Гол стал особенным для португальца. Он сравнялся с извечным конкурентом Лионелем Месси по количеству забитых мячей без учета пенальти. Оба теперь имеют по 713 таких голов. В общей сложности в карьере Роналду оформил 874 мяча (1205 матчей).

Особенным оказался и поединок. Португальский форвард провел 1000-й матч на клубном уровне. За два десятилетия в профессионалах он также защищал цвета лиссабонского "Спортинга", английского МЮ (дважды), мадридского "Реала" и туринского "Ювентуса".