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Роналду допустив завершення кар'єри наступного року

Новини » Спорт    21.08.2019 - 11:44
Роналду допустив завершення кар'єри наступного року
Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Кріштіану на початку 2020 року виповниться 35 років

Форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду не виключив можливого завершення кар'єри у 2020 році. Слова Роналду наводить видання Goal з посиланням на португальський телеканал TVI.

"Я зараз не думаю про це. Може бути, закінчу кар'єру в наступному році. Але при цьому я також можу грати до 40 або 41 року. Не знаю. Завжди кажу, що треба насолоджуватися моментом. І я повинен продовжувати це робити", - сказав Роналду.

Португальський гравець, який раніше виступав за "Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал", п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, тричі - чемпіонат Англії, двічі - чемпіонат Іспанії, один раз - чемпіонат Італії. Також чотири рази він ставав володарем клубного чемпіонату світу і по разу - Суперкубка УЄФА і Кубка Італії.

Кріштіану на початку 2020 року виповниться 35 років. Чинний контракт португальця з "Ювентусом" розрахований до 2022 року.

Нагадаємо, раніше президент каталонської "Барселони" Хосеп Марія Бартомеу заявив, що каталонцям потрібно готуватися до часу, коли капітан команди Ліонель Мессі завершить кар'єру. Він також розповів, яким бачить майбутнє клубу без аргентинського форварда.

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