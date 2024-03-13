Роналдо опинився на дні футболу. Не захотів місити болото та поїхав геть: веселе відео

47-річний бразилець стараннями беттінгової компанії опинився в одній з найгірших команд Альбіону. У рамках акції Ultimate Super Sub "Фініксу" випало отримати допомогу іменитого футболіста.

Роналдо приїхав, коли команда вже "горіла" 0:4. Виявилося, що для "Феномена" немає ігрової футболки, тож він вийшов на поле під 17-м номером Дейва Волша. У грі культовий форвард не вразив – після кількох фінтів уникав силової боротьби, поспілкувався з кимось по телефону та був замінений тренером за те, що "не відпрацьовував позаду".

Зрештою, Роналдо одягнув спортивний костюм, сів у представницький автомобіль і поїхав подалі від сумних реалій англійської трясовини. Щоправда, звинуватити бразильця в пихатості не вдасться. Усі його дії були прописані в сценарії рекламного ролика.

Хто такий Роналдо

Уродженець Ріо-де-Жанейро, вихованець скромного "Сан-Крістована". На дорослому рівні дебютував у складі "Крузейро" в травні 1993 року.

Після переможного для збірної Бразилії ЧС-1994, куди поїхав резервістом, перебрався до Європи. Упродовж двох сезонів захищав кольори нідерландського ПСВ, а сезон 1996/97 провів у лавах іспанської "Барселони". Наступні 5 років відіграв за міланський "Інтер".

Після тріумфувального Мундіалю-2002 перейшов у мадридський "Реал". Провів на "Бернабеу" 4,5 сезони. На схилі кар'єри виступав за "Мілан" і бразильський "Корінтіанс". У 2011 році оголосив про завершення професіональних виступів.

На батьківщині перемагав у чемпіонатах штатів Мінай-Жерайс і Сан-Паулу, здобув Кубок Бразилії-2009. Із ПСВ здобув Кубок Нідерландів, із "Барселоною" – Кубок і Суперкубок Іспанії, Кубок кубків, із "Інтером" – Кубок УЄФА, із "Реалом" – титул Ла Ліги, Суперкубок Іспанії та Міжконтинентальний кубок. У лавах збірної Бразилії двічі став чемпіоном світу (1994, 2002) та два рази перемагав на Копа Амеріка (1997, 1999).