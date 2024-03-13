Роналдо очутился на дне футбола. Не захотел месить болото и уехал прочь: веселое видео

47-летний бразилец стараниями беттинговой компании оказался в одной из худших команд Альбиона. В рамках акции Ultimate Super Sub "Финиксу" повезло получить помощь именитого футболиста.

Роналдо приехал, когда команда уже "горела" 0:4. Оказалось, что для "Феномена" нет игровой футболки, поэтому он вышел на поле под 17-м номером Дэйва Уолша. В игре культовый форвард не поразил – после нескольких финтов избегал силовой борьбы, пообщался с кем-то по телефону и был заменен тренером за то, что "не отрабатывал сзади".

В конце концов Роналдо надел спортивный костюм, сел в представительский автомобиль и уехал подальше от печальных реалий английской трясины. Правда, обвинить бразильца в тщеславии не удастся. Все его действия были написаны в сценарии рекламного ролика.

Кто такой Роналдо

Уроженец Рио-де-Жанейро, воспитанник скромного "Сан-Кристована". На взрослом уровне дебютировал в составе "Крузейро" в мае 1993 года.

После победного для сборной Бразилии ЧМ-1994, куда поехал резервистом, перебрался в Европу. В течение двух сезонов защищал цвета нидерландского ПСВ, а сезон 1996/97 провел в рядах испанской "Барселоны". Следующие 5 лет отыграл за миланский "Интер".

После триумфального Мундиаля-2002 перешел в мадридский "Реал". Провел на "Бернабеу" 4,5 сезона. На склоне карьеры выступал за "Милан" и бразильский "Коринтианс". В 2011 году объявил о завершении профессиональных выступлений.

На родине побеждал в чемпионатах штатов Минай-Жерайс и Сан-Паулу, завоевал Кубок Бразилии-2009. С ПСВ выиграл Кубок Нидерландов, с "Барселоной" – Кубок и Суперкубок Испании, Кубок кубков, с "Интером" – Кубок УЕФА, с "Реалом" – титул Ла Лиги, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. В рядах сборной Бразилии дважды стал чемпионом мира (1994, 2002) и дважды побеждал на Копа Америка (1997, 1999).