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Романчук завоевал четвертую медаль для Украины на Олимпийских играх

Автор: Инна Собора

Украинский пловец Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпийских играх. Он завоевал "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

В финале наш соотечественник показал время 7.42,33.

Еще один украинец, который вместе с Романчуком квалифицировался в восьмерку лучших, Сергей Фролов в финале стал шестым (7.45,11).

Романчук выступит в следующих соревнованиях на Олимпиаде на дистанции 1500 м.

Ранее Романчук установил рекорд на Олимпиаде-2020.

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медальОлимпиада 2020