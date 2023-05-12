"Рома" здолала "Байєр", "Ювентус" урятував нічию зі "Севільєю": результати Ліги Європи

Ліга Європи, 1/2 фіналу, перші матчі

"Рома" – "Байєр" – 1:0

Гол: Бове, 63

"Ювентус" – "Севілья" – 1:1

Голи: Гатті, 90+7 – Ен-Несірі, 26

Ліга конференцій, 1/2 фіналу, перші матчі

"Вест Хем" – АЗ – 2:1

Голи: Бенрахма, 67 (пенальті), Антоніо, 76 – Райндерс, 41

"Фіорентина" – "Базель" – 2:1

Голи: Кабрал, 25 – Діуф, 71, Амдуні, 90+3

У Вічному місти місцева "Рома" здобула мінімальну перемогу над леверкузенським "Байєром". Єдиний м'яч римляни оформили на 63-й хвилині – після закидання з глибини Абрахам обігрався з Бове та пробив, кіпер зумів парирувати удар першого, але другий зіграв на добиванні.

Натомість у Турині першими забили гості. "Севілья" відкрила рахунок у середині першої половини – Окампос прострілив із правого флангу до центру штрафного, звідки Ен-Несірі пробив у дотик. "Юве" відігрався в доданий арбітром час, коли Гатті добив м'яч у сітку після кутового.

У Лізі ж конференцій несподіваної поразки зазнала "Фіорентина". Флорентійці повели в першій половині завдяки голу Кабрала. Утім, "Базель" поставив "фіалки" на коліна у фінальні 20 хвилин, коли забитими м'ячами відзначилися Діуф і Амдуні.

Вольову перемогу здобув і "Вест Хем". Лондонці пропустили гол у роздягальню від хавбека АЗ Райндерса. Однак, після перерви Бенрахма реалізував одинадцятиметровий, а згодом Антоніо оформив домашній успіх для "молотків".