"Рома" здолала "Байєр", "Ювентус" урятував нічию зі "Севільєю": результати Ліги Європи

Перші півфінальні матчі Ліги Європи та Ліги конференцій відбулися у Лондоні та трьох містах Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга Європи, 1/2 фіналу, перші матчі
"Рома" – "Байєр" – 1:0
Гол: Бове, 63
"Ювентус" – "Севілья" – 1:1
Голи: Гатті, 90+7 – Ен-Несірі, 26
Ліга конференцій, 1/2 фіналу, перші матчі
"Вест Хем" – АЗ – 2:1
Голи: Бенрахма, 67 (пенальті), Антоніо, 76 – Райндерс, 41
"Фіорентина" – "Базель" – 2:1
Голи: Кабрал, 25 – Діуф, 71, Амдуні, 90+3
У Вічному місти місцева "Рома" здобула мінімальну перемогу над леверкузенським "Байєром". Єдиний м'яч римляни оформили на 63-й хвилині – після закидання з глибини Абрахам обігрався з Бове та пробив, кіпер зумів парирувати удар першого, але другий зіграв на добиванні.
Натомість у Турині першими забили гості. "Севілья" відкрила рахунок у середині першої половини – Окампос прострілив із правого флангу до центру штрафного, звідки Ен-Несірі пробив у дотик. "Юве" відігрався в доданий арбітром час, коли Гатті добив м'яч у сітку після кутового.
У Лізі ж конференцій несподіваної поразки зазнала "Фіорентина". Флорентійці повели в першій половині завдяки голу Кабрала. Утім, "Базель" поставив "фіалки" на коліна у фінальні 20 хвилин, коли забитими м'ячами відзначилися Діуф і Амдуні.
Вольову перемогу здобув і "Вест Хем". Лондонці пропустили гол у роздягальню від хавбека АЗ Райндерса. Однак, після перерви Бенрахма реалізував одинадцятиметровий, а згодом Антоніо оформив домашній успіх для "молотків".
До слова, напередодні "Інтер" виграв дербі в "Мілана" на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
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