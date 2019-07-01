"Рома" и "Ювентус" произвели обмен защитниками

Итальянские футбольные клубы "Рома" и "Ювентус" провели обмен футболистами. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

В результате состав туринского клуба пополнил 20-летний защитник Лука Пеллегрини, а к "волкам" перешел 26-летний полузащитник Леонардо Спинаццола.

При этом "Ювентус" заплатил за Пеллигрини 22 млн евро, а "Рома" за Спинаццола - 29,5 млн евро. Контракты игроков с клубами рассчитаны до 2023 года.

В прошлом сезоне Пеллигрини выступал за "Кальяри" на правах аренды, проведя 16 матчей в чемпионате Италии и сделав две результативные передачи. Спинаццола в прошлом сезоне провел 14 матчей за "Ювентус", отметившись одним забитым мячом и одной точной передачей.

По итогам прошлого сезона "Ювентус" стал чемпионом Италии и выступит в Лиге чемпионов, "Рома" стала шестой и сыграет в Лиге Европы.

Напомним, Паулу Фонсека после трех лет работы покинул "Шахтер" и возглавил "Рому".