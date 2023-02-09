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"Рома" продала в "Галатасарай" скандального хавбека збірної Італії

Фото: Ніколо Дзаньйоло провів у лавах "вовків" 4,5 роки (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний півзахисник Ніколо Дзаньйоло змінив італійську "Рому" на стамбульський "Галатасарай".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний уродженець Тоскани завершив перехід до турецької Суперліги. З місцевим грандом він підписав контракт на 3,5 роки.

"Рома" та "Галатасарай" фінансові умови трансферу наразі не розкрили. За даними інсайдера Фабріціо Романо, римляни гарантовано отримають 16,5 млн євро. Ще 13 млн у євровалюті передбачені на різноманітні бонуси. Інші два мільйони "Галатасарай" віддасть, якщо згодом продасть Дзаньйоло за понад 20 млн.

Якщо ж наступний перехід італійця коштуватиме менше 16,5 млн, то стамбульці віддадуть "вовкам" 20% від трансферу. Сам хавбек зароблятиме в Туреччині 3,5 млн євро на рік. Контрактом із "Галатасараєм" передбачена клаусула в розмірі 35 млн.

Ніколо Дзаньйоло виховувався в структурах "Дженоа", "Фіорентини", "Ентелли", міланського "Інтера" та вважався головною надією свого покоління. Утім, після двох розривів хрестоподібних зв'язок колін він втратив форму та почав конфліктувати з керівництвом і фанатами "Роми". Фінальна статистика в лавах римлян – 128 матчів у всіх турнірах, 24 м'ячі та 18 асистів.

У зимове трансферне вікно "вовки" активно намагалися продати Дзаньйоло. Вони навіть узгодили перехід італійця до "Борнмута" за 35 млн євро, але сам хавбек відмовився переїжджати до аутсайдера АПЛ. Коли ж він передумав, то "вишні" вже вклалися в купівлю оборонця збірної України Забарного.

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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