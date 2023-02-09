RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Рома" продала в "Галатасарай" скандального хавбека сборной Италии

Фото: Николо Дзаньоло провел в рядах "волков" 4,5 года (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий полузащитник Николо Дзаньоло сменил итальянскую "Рому" на стамбульский "Галатасарай".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний уроженец Тосканы завершил переход в турецкую Суперлигу. С местным грандом он подписал контракт на 3,5 года.

"Рома" и "Галатасарай" финансовые условия трансфера пока не раскрыли. По данным инсайдера Фабрицио Романо, римляне гарантированно получат 16,5 млн евро. Еще 13 млн в евровалюте предусмотрены на всевозможные бонусы. Другие два миллиона "Галатасарай" отдаст, если впоследствии продаст Дзаньоло за более чем 20 млн.

Если же следующий переход итальянца обойдется в менее 16,5 млн, то стамбульцы отдадут "волкам" 20% от трансфера. Сам хавбек будет зарабатывать в Турции 3,5 млн. евро в год. Контрактом с "Галатасараем" предусмотрена клаусула в размере 35 млн.

Николо Дзаньоло воспитывался в структурах "Дженоа", "Фиорентины", "Энтеллы", миланского "Интера" и считался главной надеждой своего поколения. Впрочем, после двух разрывов крестообразных связок колен он потерял форму и начал конфликтовать с руководством и фанатами "Ромы". Финальная статистика в рядах римлян – 128 матчей во всех турнирах, 24 мяча и 18 ассистов.

В зимнее трансферное окно "волки" активно пытались продать Дзаньоло. Они даже согласовали переход итальянца в "Борнмут" за 35 млн евро, но сам хавбек отказался переезжать к аутсайдеру АПЛ. Когда он передумал, то "вишни" уже вложились в покупку защитника сборной Украины Забарного.

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГалатасарайРомаЧемпионат Италии